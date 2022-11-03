Dolar
18.62
Euro
18.22
Altın
1,626.70
ETH/USDT
1,543.30
BTC/USDT
20,276.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Katar, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmasının yeniden aktif hale getirilmesi yönünde Türkiye'nin sarf ettiği çabaları tekdir etti.

Serdar Bıtmez, Mahmut Geldi   | 03.11.2022
Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den tahıl sevkiyatının yapılmasına dair Temmuz 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile imzalanan anlaşmaya dönmesinden memnuniyet duyuldu.

"Katar Devleti, tahıl anlaşmasının yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarf ettiği tüm çabaları takdir ediyor." denilen açıklamada, dünya gıda güvenliğini korumak için bu anlaşmanın uzatılması yönündeki müzakerelerin sonuç vermesi temennisinde bulunuldu.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nuri Demirağ'ın 81 yıl önce Sivas'ta yaptırdığı havalimanı sivil uçuşlara açılacak
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Soylu: Bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı Budva'da başladı

Benzer haberler

Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı

Katar: 2022 Dünya Kupası için gerekli güvenlik hazırlıkları tamamlandı

Ürdün Kralı'ndan Lavrov ile görüşmesinde "Suriye krizinde siyasi çözüm" vurgusu

Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Lavrov: Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz

Lavrov: Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel çalışmalarda temayüz eden üniversiteleri ayrı bir grup altında destekleyeceğiz

YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel çalışmalarda temayüz eden üniversiteleri ayrı bir grup altında destekleyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet