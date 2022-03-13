Zelenskiy, 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'nın aslında 8 yıldır topraklarını korumak için savaştığını ancak şimdi geniş kapsamlı savaşın içinde bulunduklarını kaydederek, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı saldırısının 18. günündeyiz. 18 gün içinde öldürülen 13 bin işgalci var." dedi.
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Rus ordusunun bu kadar kaybının, Çeçenistan ile Afganistan'daki savaşlarda dahi olmadığını belirten Zelenskiy, Rus Silahlı Kuvvetlerine ait 74 uçak, 86 helikopter ve 1000'den fazla zırhlı aracın imha edildiğini hatırlatarak, "Ukrayna pes etmez, halk pes etmiyor. Ukrayna, kahramanca savaşıyor." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, şimdi Ukrayna'nın Mariupol kentinin en zor durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"125 bin kişiyi tahliye ettik. Bugün en önemlisi Mariupol'dür. Düşmanın bu şehirden çıkarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Mariupol'a şimdiden 100 ton insani yardım gönderdik ve vatandaşlarımızın bunu alması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.