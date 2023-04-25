Dolar
19.43
Euro
21.42
Altın
1,990.81
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,990.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'nın Donetsk cephesinde konuşlu ordunun topçu birliklerinin yoğun faaliyetleri sürüyor.

Davit Kachkachishvili  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Donetsk

Yaklaşık 6 aydır iki ordunun askerleri arasında en sıcak çatışmaların yoğunlaştığı bölgedeki cephe hattında silah sesleri gece gündüz her dakika duyuluyor.

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği Harkiv, Luhansk, Zaporijya ile Herson bölgelerinde olduğu gibi Donetsk'te de ağır silahlar, ağırlıklı olarak topçu sistemleri kullanılıyor.

İki ordu arasında savaş uçakları, helikopter, tank ve diğer ağır silahlarla çatışmalar devam ediyor.

Donetsk bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığı Bahmut, Avdiyivka, Krasnohorivka, Marinka, Ugledar ve diğer şehirle yerleşim yerlerine yakın cephe hatlarındaki topçu sistemlerin yoğun faaliyetleri dikkati çekiyor.

Marinka yönündeki Ukraynalı topçu bataryalarının faaliyetleri

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk cephesinde çeşitli noktalarda konuşlandırdığı topçu bataryalarıyla bölgede bulunan Rus kuvvetlerini yoğun ateş altına alıyor.

Ukrayna ordusundan resmi izin alan AA ekibi, Donetsk bölgesinde çatışmaların sürdüğü Krasnohorivka ve Marinka şehirleri yönündeki cephe hattında konuşlu Ukraynalı topçu bataryalarının savaş faaliyetlerini görüntüledi.

Marinka cephesinde bulunan Rus kuvvetlerine yönelik çok namlulu roketatar sisteminden atış yapan mekanize tugayının Reaktif Topçu Taburu Komutanı "Sivey" kod adlı Binbaşı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın başından beri cephede görev yaptığını ifade eden Sivey, 5 aydır Donetsk bölgesinde savaş faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Savaşın yaşandığı 14 ay boyunca sahada oldukça büyük tecrübe kazandıklarına dikkati çeken Sivey, "İHA'ların (insansız hava aracı) yardımıyla bizim topçu sistemimiz daha etkili oldu. Bu sistemi kullanarak bize verilen noktaları tam hedeften vurmak mümkün." dedi.

Sivey'nin emrindeki tabura ait reaktif topçu sistemi Grad BM 21'in "Voron" kod adlı komutanı, bulunduğu noktadan genelde Marinka yönüne atışlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bölgede yoğun topçu atışlarının sürdüğünü dile getiren Voron, "Düşman gece gündüz saldırı düzenliyor. Ağırlıklı olarak topçu atışları oluyor. Biz de düşmanın mevzilerine ve askeri araçlarına yönelik atışlar yapıyoruz." diye konuştu.

Savaşın ilk günlerinden itibaren cephede olduğunu kaydeden Voron, "Savaşın bitmesini, düşmanı topraklarımızdan kovmayı ve çocuklarımızla sakin bir hayatı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEİK'in Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı
Bakan Kurum'dan Gaziantep Nurdağı'ndaki köy evlerine ilişkin paylaşım
Nurdağı'nda depremzedelerin ihtiyaç duyduğu konteynerlerin yüzde 85'i kuruldu
DEAŞ'ın ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 gözaltı kararı
Göç yolundaki inci kefalinin korunmasına Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor

Benzer haberler

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Türk Telekom, Avrupa'da final için sahaya çıkıyor

Rusya: Ukrayna'nın Karadeniz Filosu’na saldırıları Tahıl Anlaşması’nı tehlikeye atıyor

Sberbank, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu başlattı

Sberbank, ChatGPT'ye rakip yapay zeka platformu başlattı
Zelenskiy’den Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere yaptırım kararı

Zelenskiy’den Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere yaptırım kararı
Bosna Savaşı'nın iki kurbanı daha törenle defnedildi

Bosna Savaşı'nın iki kurbanı daha törenle defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet