Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 117 çocuk öldü, 155'i yaralandı
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da, saldırıların başlamasından bu yana 117 çocuğun hayatını kaybettiği, 155 çocuğun da yaralandığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.
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Buna göre, Rus ordusunca bugüne kadar düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72'si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Bombardımanlardan en çok Kiev, Harkiv ve Çernigiv'de yaşayan çocuklar etkilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.