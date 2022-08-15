Dolar
17.96
Euro
18.33
Altın
1,780.79
ETH/USDT
1,906.20
BTC/USDT
24,187.00
BIST 100
2,871.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü Sarıyer’de Serhazin Süleyman Ağa Camii’ni su bastı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor

Ukrayna, Rusya'nın Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini ve son 24 saatte bölgede 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 15.08.2022
Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor

Kiev

Ukraynskaya Pravda sitesinin ülkenin askeri bölge idarelerinden derlediği haberine göre, dün gece Mıkolayiv kentine düzenlenen saldırı sonucu kentte bir eğitim kurumu binası hasar gördü.

Sumi bölgesinde ise dün gün boyu süren bombalı saldırılar sabah saatlerinde yeniden başlarken Harkiv bölgesine de gece Rusya’nın Belgorod sınırlarından 10’dan fazla füze atışı yapıldı.

Dnepropetrovsk bölgesinde de Sinelnikovski ve Nikopol kentleri Rusya'nın grad füzeleriyle vuruldu, bir Rus füzesi Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

Ukrayna, son 24 saatte Rusya'nın Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ettiğini, özellikle Bahmut, Nikolayevka, Ugledar, Avdeevka gibi birçok yerleşim bölgesinin Smerç, grad ve S-300 ile vurulduğunu bildirdi.

Saldırılar sonucunda ise Donetsk bölgesinde 3 sivil hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Ayrıca 3 apartman ve 28 müstakil ev hasar gördü.

Öte yandan Ukrayna sitelerinde yer alan haberlerde, 2019'da Ukrayna Hava Kuvvetlerinin en iyi pilotu seçilen Anton Listopad'ın Rusya ile savaşta hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağanak hava trafiğini olumsuz etkiliyor
Milli Savuma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti
Mudurnu'da sel hasara neden oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kınıklı Deresi'ndeki atık suyla ilgili inceleme
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale edildi

Benzer haberler

Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor

Ukrayna: Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor

Ukrayna'da Donbas cephesine yakın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu

Yeni Zelanda, Ukrayna askerinin eğitimi için İngiltere'ye ilave personel gönderecek

Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor

Ukrayna: Rusya, Donetsk bölgesini yoğun bir şekilde vurmaya devam ediyor
Rusya: Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki Udı yerleşim birimini ele geçirdik
Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv

Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet