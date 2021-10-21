Dolar
9.26
Euro
10.78
Altın
1,784.27
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,433.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgısında son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 415, ölü sayısı 546 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Talha Yavuz   | 21.10.2021
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Kiev

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 135 bin 912 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 22 bin 415 günlük vakanın tespit edildiği ve 546 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 251 bin 254 bin kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılanan sayısı 8 milyon 373 bin 552 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 220 milyonu geçti
Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Moderna'nın kurucusu Kovid-19 aşılarıyla ilgili internetteki 'tehlikeli bilgilere' karşı uyardı
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan kışın günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceği uyarısı

Benzer haberler

Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka ve ölüm sayısı görüldü

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 220 milyonu geçti

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri 'hiç durmadan' artıyor

ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için 'acil' onay aldı

ABD'de Moderna ve Johnson&Johnson takviye doz aşı için 'acil' onay aldı
Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan kışın günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceği uyarısı

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan kışın günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 bine ulaşabileceği uyarısı