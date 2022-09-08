Dolar
18.24
Euro
18.24
Altın
1,708.49
ETH/USDT
1,641.60
BTC/USDT
19,343.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ilçenin ele geçirildiğini doğruladı.

Mustafa Deveci   | 08.09.2022
Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı

Kharkivs ka Oblast

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askeri görülüyor.

Görüntüdeki askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi." dediği duyuluyor.

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin yakalandığını açıkladı
Samsun'da 23 aracın karıştığı kazada yaralananların sayısı 21’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Benzer haberler

Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı

ABD, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü
ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet