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Dünya

AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni ticari yasaklar ve teknoloji ihracat kısıtlamalarını içeren 11 milyar avroluk 10'uncu yaptırım paketini duyurdu.

Ata Ufuk Şeker   | 15.02.2023
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana geçen süreci değerlendirdi.

Aldıkları çeşitli tedbir ve yaptırımlarla Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflattıklarını belirten von der Leyen, "Rus ekonomisi yürürlükte olan 9 yaptırım paketi ile geriliyor." dedi.

Von der Leyen, Rusya üzerinde baskıyı artırmak için yeni yaptırım paketi hazırladıklarına işaret ederek, "Rusya'ya yeni ticaret yasakları ve teknoloji ihracat kontrolleri içeren 10'uncu yaptırım paketini teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni yaptırım paketinin toplam değerinin 11 milyar avro olduğuna dikkati çeken von der Leyen, paketin farklı unsurlarla birlikte insansız hava aracı (İHA), füze ve helikopter gibi Rus silah sistemlerinde kullanılan elektronik bileşenlere ihracat kısıtlaması içerdiğini belirtti.

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş alanlarında kullandığı İran yapımı yüzlerce İHA tespit edildiğini anımsatarak, "Bu İran yapımı dronlar Ukraynalı sivilleri öldürüyor ve bu zalimce." yorumunu yaptı.

İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olanlar dahil olmak üzere İranlı kuruluşlara da yaptırım uygulamayı teklif ettiklerini ifade eden von der Leyen, İHA tedariki ve Rusya'da üretim tesisleri inşa etmek için teknik bilgi transferi konusunda İran'la yüzleşmeleri gerektiğini ve buna karşı yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.

AB Komisyonu tarafından teklif edilen yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için üye 27 ülkenin buna onayı gerekiyor. AB Komisyonu paketin savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat tarihine kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor.


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