Biden, Kraliçe 2. Elizabeth için İngiliz Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine giderek, burada Kraliçe 2. Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı.
Washington
Biden ve eşi Jill Biden, akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılarak İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine gitti.
96 yaşında vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth için burada açılan taziye defterini imzalayan Biden, daha sonra İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Karen Pierce'e dönerek, "Kraliçe, muhteşem bir hanımefendiydi. Onunla tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.