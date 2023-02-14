Ukrayna’da kullanılan Gepard uçaksavar tankları için Almanya'da mühimmat üretilecek
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’da kullanılan Gepard uçaksavar tankları için ülkede mühimmat üretilmesi konusunda Rheinmetall şirketiyle sözleşme imzalandığını söyledi.
Berlin
Pistorius, Brüksel’de yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna’ya destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Ukrayna'ya yapılan yardım konusunda çok fazla tanklarla ilgili konuşulduğunu ancak mühimmat desteği ve askerlerin eğimi konusundan pek fazla söz edilmediğini dile getiren Pistorius, “Şimdi bu konu yoğun olarak konuşulmaya başlandı. Bu gerekli. Umarım geç olmaz. Bu, Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri için yedek mühimmat ve güdümlü füzelerin sağlanmasıyla ilgili." ifadesini kullandı.
Pistorius, bu konuyu silah endüstrisi ile de ele aldıklarını belirterek, bu sabah Gepard uçaksavar tankları için mühimmatın Almanya’da üretilmesi için sözleşme imzalandığını kaydetti.
Pistoruis, “Rheinmetall'de Gepard için hemen kendi mühimmat üretimimize başlayacağız. Bu ivedilikle başlayacak. Bunun başarılması nedeniyle çok mutluyum." dedi.
Böylece, Ukrayna’ya mühimmatların daha hızlı sağlanmamasının güvence altına alınacağını belirten Pistorius, Gepard tanklarının Ukrayna’nın hava savunmasına önemli hizmet verdiğini söyledi.
Pistorius, bu süreçte Ukraynalı askerlerin eğitilmesinin de önemini vurgulayarak, Almanya’nın çeşitli silah sistemlerinde yaklaşık 1200 Ukraynalı askere eğitim verildiği bilgisini paylaştı.
Almanya'dan şimdiye kadar Türkiye'ye 130 ton yardım malzemesi taşındı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler de değinen Pistorius, bu konuda geçen hafta Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile görüştüğünü ve üzüntüsünü dile getirdiğini, özellikle de Almanya’nın her türlü yardımı yapacağını ifade ettiğini aktardı.
Pistorius, Alman askerlerinin şimdiye kadar A400M ile Türkiye'ye 14 uçuş gerçekleştirdiğini, bunlarla yaklaşık 130 ton yardım malzemesinin taşındığını ifade etti.
Bakan Pistorus bugün ve yarın Türkiye’ye 6 uçuşun daha yapılacağını, böylelikle toplam 180 ton yardım malzemesinin taşınacağını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.