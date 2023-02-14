Filistin, Türkiye'deki depremzedelere 20 bin uyku tulumu gönderiyor
Filistin Vakıflar Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye 20 bin uyku tulumu gönderileceğini duyurdu.
Ramallah
Bakanlık yetkilileri, El Halil'de bulunan Ticaret ve Sanayi Odası merkezinde Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere yerel bir uyku tulumu üreticisi firma ile anlaşma imzaladı.
Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri, üretici firma ile gerçekleştirilen anlaşma sırasında yaptığı açıklamada, uyku tulumlarının depremzedeler için geçen hafta başlattıkları yardım kampanyası kapsamında gönderileceğini belirtti.
Şu ana kadar yaklaşık 1,4 milyon dolar yardım toplandığını aktaran Bekri, "Bu yardımların yaklaşık yarım milyon doları 20 bin uyku tulumu satın alımına tahsis edilecek. Türkiye'nin isteğine göre bu sayıyı artırabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bekri, Filistin halkının Türkiye ile güçlü dayanışmasına dikkati çekerek, afetzedelere ulaştırılması için uyku tulumlarının birkaç gün içinde hazırlanıp Türk Büyükelçisi'ne teslim edileceğini söyledi.
"Yardımlarına koşun" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyanın cuma gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Bekri, 19 Şubat'ta da Türkiye ve Suriye'deki yardımları görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini kaydetti.
"Yardımlarına koşun" kampanyası, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatları doğrultusunda, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım toplamak amacıyla 9 Şubat’ta başlatılmıştı.