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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor

Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri, Rus saldırılarının ardından normal hayata dönme çabalarını sürdürüyor.

Ekip   | 20.05.2022
Ukrayna’nın Peremoga köyü sakinleri normale dönmeye çalışıyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Kiev

Başkent Kiev bölgesinde bulunan Brovari kentine bağlı Peremoga köyü, 28 Şubat'ta Rus ordusunca ele geçirildi.

Köydeki sivillerin yaşadığı evler ile işletmelerin birçoğu hasar görürken, bazı siviller de saldırılarda hayatını kaybetti.

Mart ayının sonuna doğru Ukrayna ordusu tarafından kontrol altına alınan Peremoga köyü sakinleri, saldırılar sonrası köydeki düzeni sağlamaya çalışıyor.

"Herkes evinde saklandı"

Soyadını vermek istemeyen Peremoga köy sakini Olga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın ilk günlerinde tehlike altında olan yakındaki yerleşim birimlerinden çok sayıda vatandaşın köye geldiğini söyledi.

Rus güçlerinin 28 Şubat'ta köye girdiğini kaydeden Olga, Rus ordusuna ait 200'den fazla askeri teçhizat ve çok sayıda Rus askerinin bulunduğunu belirtti.

Olga, köydeki halkın yaklaşık 2 hafta evlerinden çıkamadığını anlatarak, "Halk panik içindeydi. Herkes evinde saklandı. Buradan Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerine saldırılar düzenlendi. Kabus yaşadık." dedi.

"İşletmem bombalandı"

Mart ayının ortasında köyden çıkabildiklerini ve kendilerini kurtarabildiklerini belirten Olga, köye döndüğünde sahip olduğu marketinin bombalanmış bulduğunu söyledi.

Olga, "Döndüğümde korkunç bir tabloyla karşılaştım. Her şey kırık dökük haldeydi. Çocuklar için dondurmaların saklandığı buzdolapları bile siper olarak kullanılmış. Marketimin yanında ise inşaat malzemeleri satan bir işletme de bombalanmış. Şimdi de işletmemi düzene sokmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bazı sivillerin kurşunlandığını anlatan Olga, "Bir mahzende 4 ceset bulundu. Siviller öldürüldü. Buna bir anlam veremiyoruz. Burada Ukrayna askerleri ve askeri unsur bile yoktu." dedi.

Kendisinin Kazakistan doğumlu olduğunu ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir süre yaşadığını anlatan Olga, "Kırım'da çok güzel şekilde yaşam sürdürüyorduk. Çocukluk yıllarımı orada geçirdim. Birçok akrabam hala orada bulunuyor. Tüm bunlar elimizden alındı." ifadelerini kullandı.

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