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Dünya

Ukrayna mahkemesi, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun pasaportuna el koydu

Ukrayna mahkemesi, vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun pasaportuna, tedbiren el konulmasına karar verdi.

Talha Yavuz   | 19.01.2022
Ukrayna mahkemesi, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun pasaportuna el koydu

Kiev

Kiev'deki Peçersk Bölge Mahkemesi, savcılığın 1 milyar grivna (yaklaşık 480 milyon Türk lirası) kefalet veya tutuklu yargılanma talebini reddederek önleyici tedbir kapsamında kişisel kısıtlama getirerek eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun pasaportunu teslim etmesine karar verdi.

Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkeye dönüp mahkemeye çıkmıştı.

Poroşenko, Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.

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