Dolar
8.92
Euro
10.35
Altın
1,723.39
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
41,286.00
BIST 100
1,391.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna, Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi Eylem Planı'nı onayladı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi Eylem Planı"nı kabul etti.

Talha Yavuz   | 29.09.2021
Ukrayna, Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi Eylem Planı'nı onayladı

Kiev

Interfax Ukrayna'nın haberine göre, hükümet toplantısında konuşan Başbakan Denis Şmıgal, kabul edilen dokümanın Kırım'ın geri dönüşü için kapsamlı bir yol haritası olacağını kaydetti.

Gerçekleşen Kırım Platformu Zirvesinin tek seferlik bir etkinlik olmadığına dikkati çeken Şmıgal, Kırım'ın kurtuluşu için detaylı adımları içeren kapsamlı dokümanlar kabul ettiklerini ifade etti.

Şmıgal, ayrıca Kırım konusunun dünya gündeminde olması için uluslararası organizasyonlar ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 11 Mart'ta "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurmuştu.

Kuleba, hükümetin bu kapsamda iç ve dış politika olarak ayrılacak kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağını belirterek, Kırım Platformu'nun dış politika kapsamında en önemli girişim olacağını ifade etmişti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 46 yabancı delegasyonun katılımıyla 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi gerçekleştirilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Benzer haberler

Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek

Baykar, Ukrayna'da İHA bakım ve eğitim merkezi inşa edecek

Ukrayna, Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi Eylem Planı'nı onayladı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili dönerse tutuklanır ve hapse girer

Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti

Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti
Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti