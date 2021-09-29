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Dünya

Irak’ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak’ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayrtullah Ali es-Sistani, halkı 10 Ekim'de yapılacak seçimlere katılmaya çağırdı.

Haydar Karaalp   | 29.09.2021
Irak’ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Bağdat

Sistani’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Yüksek dini merci, herkesi sorumlu şekilde seçimlere katılmaya çağırıyor. Seçimler, geçmişten daha iyi bir gelecek inşası için en barışçıl yoldur.” denildi.

Irak’taki iç göçmenlere de seslenen Sistani, onları da devlet müessesesinde köklü değişiklikler yapılmasına katkı sağlamaları için seçimlere katılmaya davet etti. “Dini merci, hiçbir aday ya da seçim listesini kesinlikle desteklemiyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Irak’ın egemenliği ve gelişimine katkı sunacak şeffaflar dışında kimse seçilmemeli. Seçimler, kontrol dışı mal ve silahla dış müdahalelerden uzak gerçekleştirilmeli.”

Irak’ta 10 Ekim’de erken genel seçimler yapılacak.

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