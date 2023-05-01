Dolar
19.46
Euro
21.43
Altın
1,990.37
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı”na katılıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat’ta halka hitap ediyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Bahmut'un bazı kesimlerinde birliklerimiz karşı taarruza geçti

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Bahmut'un bazı kesimlerinde Ukrayna birliklerinin Ruslara karşı taarruza geçtiğini bildirdi.

Ekip  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Ukrayna: Bahmut'un bazı kesimlerinde birliklerimiz karşı taarruza geçti

Kiev

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, dün cephe hattının birkaç yönünü ziyaret ederek başarılı askerlere devlet nişanı takdim etti.

Sırskiy, burada cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Liman yönünde Ukrayna ordusunun son birkaç gün boyunca Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğünü aktaran Sırskiy, "Düşmanın mevzilerimizi ele geçirme girişimleri başarısız oldu. Düşman kayıplar verdi, 10 düşman askerini esir aldık." dedi.

Sırskiy, Bahmut yönünde yoğun çatışmaların devam ettiğini belirterek Rusların çeşitli yönlerde Ukrayna askerlerinin savunmasını kırmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ileri sürdü.

Rus askerlerinin ilerlemek için maksimum çabayı gösterdiğini kaydeden Sırskiy, "Önemli kayıplara rağmen yeni Wagner saldırı grupları, diğer özel şirketlerden savaşçılar sürekli savaşa giriyor. Ancak düşman şehri kontrol altına almayı başaramıyor." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bahmut yönünde durumun oldukça karmaşık olduğunu söyleyerek "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Kadınlar başta olmak üzere tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Suriye'de şehit olan polis memurları Barçın ve Barutçu son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker ve polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü
Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı

Benzer haberler

Ukrayna: Bahmut'un bazı kesimlerinde birliklerimiz karşı taarruza geçti

Ukrayna: Bahmut'un bazı kesimlerinde birliklerimiz karşı taarruza geçti

Wagner'in kurucusu Prigojin: Paralı savaşçılar ve Rus askerleri mühimmat sorunu yaşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet