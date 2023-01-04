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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

Uganda'da Müslümanlara ait okula düzenlenen baskında 26 kişi gözaltına alındı

Uganda'da güvenlik güçlerince Müslümanlara ait bir okula düzenlenen baskında 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 04.01.2023
Uganda'da Müslümanlara ait okula düzenlenen baskında 26 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Lubowa Abubaker/AA

İstanbul

Polis Sözcüsü Luke Oweyesigyire, eski müftülerden Şeyh Zubair Kayongo'ya ait başkent Kampala'daki İmam Ridha İslami Okuluna baskın düzenlediklerini açıkladı.

Oweyesigyire, gözaltına alınanlar arasında 17 öğrencinin bulunduğunu ve sorgu için polis merkezine götürüldüklerini söyledi.

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi Sözcüsü Ashraf Muvawala ise okul yönetimini, hükümetten izin almaksızın tatil dönemlerinde eğitime devam etmekle suçladı.

Muvawala, okulun kaydının olmadığını ve öğrencilere dini eğitim altında siyasi eğitim verdiklerini öne sürdü.

Uganda'da bir grup milletvekili ve bazı Müslüman gruplar, hükümetin gözaltına alınan Müslümanları terörle ilişkilendirdiğine dikkati çekerek kendilerine yönelik ayrımcılık uyguladığını açıklamıştı.

Uganda İstatistik Ofisinin verilerine göre, büyük çoğunluğu Hristiyan olan ülkede nüfusun yüzde 14'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

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