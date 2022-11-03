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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UAEA Ukrayna'da 3 tesiste bildirilmemiş nükleer faaliyet tespit edilmediğini açıkladı

UAEA Başkanı Grossi, Rusya'nın kirli bomba iddiaları ve Ukrayna'nın inceleme talebi üzerine Ajans müfettişlerinin 3 tesiste yaptığı çalışmalar doğrultusunda, bildirilmemiş nükleer faaliyet ya da malzemeye ilişkin bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Aşkın Kıyağan   | 03.11.2022
UAEA Ukrayna'da 3 tesiste bildirilmemiş nükleer faaliyet tespit edilmediğini açıkladı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın kirli bomba hazırlığı içinde olduğuna ilişkin iddiaları sonrasında Kiev yönetiminin talebi üzerine bu ülkedeki 3 nükleer tesise yönelik müfettişlerin yaptığı incelemeler hakkında Grossi'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, UAEA müfettişlerinin Ukrayna'nın talebi üzerine buradaki üç noktada saha içi doğrulama faaliyetlerini tamamladığını söyledi.

Rusya'nın, Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün yanı sıra Jovti Vodi​​​​​​​ kenti ve Dnipro bölgesinde yer alan 3 tesisteki faaliyetler hakkındaki iddiaları üzerine söz konusu incelemelerin yapıldığını belirten Grossi, müfettişlerin bu yerlerde sınırsız erişim sağladığını kaydetti.

Grossi, uzmanların savaş nedeniyle zor şartlar altında görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlara ilişkin teknik ve bilimsel değerlendirmemiz, bu üç yerde bildirilmemiş nükleer faaliyet ve materyallere dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını gösteriyor. Ayrıca çevresel örneklemenin sonuçlarını da en kısa sürede raporlayacağız." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın kirli bomba iddiası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 22 Ekim'de Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma hazırlığı içinde olduğunu ileri sürmüş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu ülkede radyoaktif içerikli bombayı üretebilecek teknolojiye sahip tesislerin bulunduğunu savunmuştu.

Rusya'nın iddialarını başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeler kesin bir dille reddederken Kiev yönetimi, UAEA'nın ülkesindeki tesislerde inceleme yapması çağrısında bulunmuştu. ​​​​​​​

Ukrayna'nın talebi üzerine UAEA, bu ülkedeki 3 tesiste incelemelerde bulunmak üzere müfettişlerini göndermişti.

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