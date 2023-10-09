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Dünya

Ukrayna ve Rusya birbirlerini "Batı silahlarını Orta Doğu’ya göndermekle" suçladı

Ukrayna istihbaratı, "Rusya'nın, Ukrayna'daki çatışmalarda ele geçirdiği Batı silahlarını Hamas'a teslim ettiğini" iddia ederken, Rus yetkililer de "Ukrayna’nın Batı menşeili silahları sattığını" öne sürdü.

Aliia Raimbekova  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Ukrayna ve Rusya birbirlerini "Batı silahlarını Orta Doğu’ya göndermekle" suçladı

Moskova

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rus istihbaratının, Orta Doğu’da Ukrayna’yı itibarsızlaştırmak için kampanya yürüttüğü savunuldu.

Rus istihbaratının, "Ukrayna’daki çatışmalar sırasında ele geçirdiği ABD ve AB ülkelerinde üretilen savaş ganimeti silahları Hamas'a teslim ettiği" iddia edilen açıklamada, Rusların bir sonraki adımının “Ukrayna ordusunu, Batı menşeili silahları düzenli olarak satmakla suçlamak” olacağı ileri sürüldü.

Açıklamada, “(Rusya) Ukrayna silahlı kuvvetlerinin itibarını sarsmayı ve Batılı ortaklarımızdan ülkemize gelen askeri yardımın tamamen kesilmesini amaçlıyor.” ifadesi kullanıldı.

"Ukrayna’daki silahlar, tüm sıcak noktalarda kullanılacak"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya verilen silahların, İsrail’de aktif olarak kullanıldığını savundu.

Medvedev, şunları kaydetti:

"Üstelik bu silahlar, firari Amerikalıların Afganistan’da bıraktığı silahlar gibi tüm sıcak noktalarda kontrolsüz şekilde kullanılacak. Daha önce yozlaşmış Ukraynalı yetkililer, ellerindeki her şeyi satıyordu. Doğal gaz, petrol, gıda çaldılar. Her şeyi çaldılar. Sonra daha da kötü olacak. Karaborsada Kiev’den füzeler, tanklar, yakında uçaklar bekleyin."

"NATO silahlarının karaborsaya düştüğünü 1,5 yıldır söyledim"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, 1,5 yıl boyunca basın toplantılarında, Kiev’e sağlanan başta Amerikan silahları olmak üzere NATO silahlarının nasıl karaborsaya düştüğünü anlattığını hatırlattı.

Dünya medyasının bunları dikkate almadığını öne süren Zaharova, “Bunun nedeninin Ukrayna’daki yolsuzluk ile Washington ile Kiev arasındaki yolsuzluk olduğunu söylemiştim. Bunları söylemiştim, uyarmıştım, dünya medyasının dikkat etmesini istemiştim.” ifadesini kullandı.

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