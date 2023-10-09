Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsrailli hayatını kaybetti
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.
Tel Aviv
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.
İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katıldı
Tüm savaş alanlarında hazırlıkları artıran ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam eden İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katıldı.
İsrail ordusu, Sderot kentinin Gazze sınırına yakın bölgelerine çok sayıda asker, zırhlı araç ve tank sevkiyatı yaptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 9, 2023
AA muhabiri Mustafa Deveci bölgeden aktardı https://t.co/qHrfpdMDYR pic.twitter.com/4ZQxu0dq8A
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken Gazze tarafından da zaman zaman roket artışları sürüyor.
Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinler, evlerini terk ediyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 751 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail tarafında ise saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişi öldü, 2 bin 315 kişi de yaralandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Orta Doğu'yu değiştireceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" söyledi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların saldırdığı Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.
"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı'ndan "bu istikbalimiz için bir savaş" açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıya ilişkin, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek, bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik." dedi.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Savunma Bakanlığında Hava Kuvvetleri ve diğer üst düzey komutanlarla bir araya geldi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi alah Gallant, "Bu istikbalimiz için bir savaş. Düşmana ağır bir bedel ödetmek bu coğrafyadaki sürekliliğimiz için hassas bir gereklilik." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun Biden'a Gazze'ye kara harekatı başlatma niyetinden bahsettiği iddiası
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'ye kara harekatı başlatmaktan başka seçenekleri olmadığını söylediği öne sürüldü.
Axios haber sitesinin, Hamas'ın saldırılarının ardından gerçekleşen Biden-Netanyahu telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmede, Gazze'ye kara harekatı olasılığı ele alındı.
Biden, Gazze'deki İsrailli rehineler konusunu gündeme getirirken, Netanyahu, ABD Başkanı'na "(Gazze'ye) girmeliyiz. Şu anda pazarlık yapamayız." dedi.
Ülkesinin, Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak güç kullanmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Netanyahu, "bir ülkenin Orta Doğu'da zayıflık gösteremeyeceği" mesajını verdi.
Netanyahu, Lübnan sınırında bir cephe açılmasının endişe verici ancak ülkesinin bu senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Netanyahu, "caydırıcılığı" yeniden tesis etmek gerektiği vurgusunda bulundu.
Biden, Netanyahu'yu ikna etmeye çalışmadı
Kaynaklar, Biden'ın, Gazze'ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu'yu ikna etmeye ya da İsrail Başbakanı üzerinde böyle bir baskı kurmaya çalışmadığını aktardı.
İddialara ilişkin, Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığı, henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail ordusunun, karadan Gazze şeridine girmesi halinde kayıp verme riskinin artacağı ifade ediliyor.
Ayrıca olası bir kara harekatının, Filistinli sivil can kayıplarının daha da artmasına neden olacağı, bunun da Tel Aviv üzerindeki uluslararası baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.