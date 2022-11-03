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Dünya

Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından protestolar başladı

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.11.2022
Pakistan'da İmran Han’ın saldırıya uğramasının ardından protestolar başladı Fotoğraf: Sabir Mazhar/AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Faysalabad, Ravalpindi, Peşaver, Multan ve daha birçok şehirde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han’a yönelik saldırıyı protesto etmek için halk sokağa indi.

Çok sayıda şehirde protestocular lastik yakarak yolları kapatırken, birçok kentte trafik durma noktasına geldi.

Başkent İslamabad’ın da çeşitli bölgelerinde göstericiler yolları kapatarak saldırının faillerinin bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.

İmran Han'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirten göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Eski Pakistan Başbakanı Han, Pencap eyaletine bağlı Vezirabad şehrinde konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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