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Dünya

Twitter işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattı

Sosyal medya şirketi Twitter'ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 04.11.2022
Twitter işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattı

Washington

ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.

Haberlerde şirketin işten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlere erişimini kestiği kaydedildi.

Şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın maliyetleri düşürmek ve yeni bir çalışma etiği dayatmak istediği için çalışanların neredeyse yarısını işten çıkarmayı planladığı belirtildi.

Twitter çalışanlarına göre ise mühendislik, iletişim, ürün ve içerik iyileştirme birimlerindekiler, işten çıkarmalardan etkilenenler arasında yer aldı.

Öte yandan Twitter'a ihbar süresi tanımadan toplu işten çıkarmaya gittiği için dava açılacağı bildirildi.

İşten çıkarmaların başlayacağına dair dün gece e-posta gönderilmişti

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların cuma başlayacağına dair dün gece çalışanlarına e-posta göndermişti.

E-postada Pasifik saatiyle sabah 09.00 (TSİ 19.00) itibarıyla çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmadıklarına ilişkin bilgilendirilecekleri bildirilmişti.

Bunun şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

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