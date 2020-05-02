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Dünya

Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı Somalili bakanlar tarafından karşılandı

Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo'ya yazdığı mektup, ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'a teslim edildi

Ferdi Türkten   | 02.05.2020
Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı Somalili bakanlar tarafından karşılandı

Ankara

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi nakliye uçağı başkent Mogadişu’ya ulaştı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilen yardım malzemeleri yetkililer tarafından teslim alındı. ( MSB - Anadolu Ajansı )

Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo'ya yazdığı mektup, ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'a teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Mogadişu'da Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İse Awad, İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve Sağlık Bakanı Fowziya Abikar ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz tarafından karşılandığı belirtildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya yazdığı mektubun da ulaştırılmak üzere Büyükelçi Yılmaz'a teslim edildiği bildirildi.

Tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, dün gece Türkiye'den Somali'ye hareket etmişti.

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