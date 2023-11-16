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Dünya

Türkiye'nin Dünya Miras Komitesine adaylığı Paris'te resepsiyonla tanıtıldı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet öncülüğünde, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesine adaylığının tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Şeyma Uzundere  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Türkiye'nin Dünya Miras Komitesine adaylığı Paris'te resepsiyonla tanıtıldı Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Ankara

UNESCO 42. Genel Kurulu kapsamında Paris'te düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin Dünya Miras Komitesine adaylığı tanıtıldı.

Türkiye'nin adaylık sürecinin tanıtılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Büyükelçi Aybet, "Seçilmekte başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Eylül ayında Suudi Arabistan'da yapılan Dünya Miras Komitesinde de adaylık tanıtım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Aybet, Paris’teki etkinlik için "Türkiye’nin dünya mirası açısından ne kadar zengin ve bu mirası korumakta ne kadar başarılı bir ülke olduğunu anlattık." ifadesini kullandı.

Aybet, adaylık tanıtım konuşmasında şunları kaydetti:

"UNESCO’nun kültürel ve doğal mirasları tanımlama ve koruma çalışmalarına aktif olarak katkı sunuyoruz. Bu kapsamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 2011’den bu yana dünya genelinde çok sayıda restorasyon çalışması projesinde UNESCO ile birlikte çalışıyor."

Büyükelçi Aybet, ayrıca Türkiye’nin Dünya Miras Fonu'na katkı sunan en önemli ülkelerden olduğunu ve daha önce Dünya Miras Komitesine seçildiği iki dönemde de UNESCO'nun çalışmalarına önemli katlılar sunduğunu söyledi.

Paris'teki etkinlikte Türkiye’nin UNESCO Dış Denetçilik pozisyonu için adaylığının da tanıtıldığını kaydeden Aybet, tüm bu adaylık süreçlerinin gelecek dönemlerde "Türkiye'nin UNESCO'daki varlığını güçlendirmeye" hizmet edeceğini vurguladı.

Türkiye, 2023-2027 dönemi için Dünya Miras Komitesine, 2024-2029 dönemi için de Dış Denetçilik pozisyonuna adaylık sürecinde bulunuyor.

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