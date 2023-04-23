Türkiye Maarif Vakfından Kolombiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
Kolombiya'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Temsilciliği ve Gimnasio Nuevo Okulu işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.
Bolivar
Başkent Bogota'da ülkenin en köklü eğitim kurumlarından birisi olan Gimnasio Nuevo bünyesinde gerçekleştirilen kutlamaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
TMV Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emperyalizme karşı Milli Mücadele'nin önemini vurguladı.
Buçukcu, "TBMM 23 Nisan 1920'de Ankara'da, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından açılmıştır. Bu dönemde İstanbul işgal altında olduğu için son Osmanlı Meclisinin Anadolu'ya geçebilen üyeleri ve Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından organize edilen bölgesel kongrelerden seçilen temsilcilerden oluşan meclis tam bir demokratik müzakere kültürü ile Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmiştir." ifadesini kullandı.
Tük milletinin bu tarihe çok önem verdiğini hatırlatan Buçukcu, Kolombiya'da 23 Nisan'ı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Dünyanın her neresinde olursa olsun, bütün çocuklar en temel hakları olan eğitime ulaşabilmelidir. Maarif Vakfı olarak ana felsefemiz, en temel değerimiz budur. Bu ilke doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 23 Nisan kutlu olsun. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin bu çok kritik önemdeki olayının her sene kutlanmasının, çocuklara armağan edilmesinin sembolik önemi büyüktür." dedi.
Kutlamada Türk mutfağına özgü ikramlar yapıldı. Program, Türkiye ve Kolombiya bayrakları ile çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.