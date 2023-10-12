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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfından 300 Heratlı depremzede aileye gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'da depremin vurduğu Herat vilayetinde 300 depremzede aileye gıda desteğinde bulundu.

Bilal Güler  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Türkiye Diyanet Vakfından 300 Heratlı depremzede aileye gıda yardımı

Kabil

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, Rabat Sengi ilçesinde 300 depremzede aileye her biri 80 kilogramlık gıda paketlerinin dağıtıldığını, yardımların un, pirinç, yağ, bakliyat, çay, şeker, makarna, salça, bisküvi gibi gıda malzemelerinden oluştuğunu kaydetti.

Depremzedelere yönelik yardımların devam edeceğini belirten Bekiroğlu, hijyen kitleri de temin edeceklerini söyledi.

Bekiroğlu, "Dünyadaki birçok mazlum ve mağdur coğrafyada olduğu gibi Afganistan'da da 'Beklenen Sensin' çağrısına kulak vererek depremzedelere kol kanat germeye geldik. Necip milletimizin selamlarını ve bağışlarını Afgan halkına takdim ettik." ifadelerini kullandı.

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde dün sabah saatlerinde de yine 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korkuyor.

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