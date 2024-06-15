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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, 36 bin 750 bağışçının kurban hissesini Filistinlilere ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Vekaletle Kurban Programı kapsamında 36 bin 750 bağışçının Mısır ve Lübnan'da kesilecek kurban hissesini Filistin'e gönderecek.

Levent Harman  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, 36 bin 750 bağışçının kurban hissesini Filistinlilere ulaştıracak

KAHİRE

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkının yanında yer almak için Kurban Bayramı dolayısıyla Vekaletle Kurban Programı düzenledi.

"Kurbanlarınızla Filistin'e Umut Olun" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin ve TDV Filistin-Mısır Koordinatörü Mahmut Temelli, kesimlerde görev alacak gönüllülere eğitim verdi.

Görev yapacakları bölgelerle ilgili TDV personeli ve gönüllüleri bilgilendiren Temelli, kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

"Bu yıl ilk kez Filistin için Vekaletle Kurban Programı düzenledik"

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mehmet Bilgin, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurban bağışlarının ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştırılacağını söyledi.

Bilgin, 7 Ekim'de başlayan ve son günlerde şiddetlenen İsrail saldırılarında binlerce Filistinlinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yurtlarından edilmeye çalışılarak zor şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldığını belirterek, "Evsiz ve çaresiz bırakılan kardeşlerimiz, temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekiyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak bu yıl ilk kez Filistin için Vekaletle Kurban Programı düzenledik. Bizlere emanet edilen vekaletler kapsamında Mısır ve Lübnan'da keseceğimiz kurbanlıkların eti, sınır kapıları kapalı olduğu için uygun şartlarda muhafaza edilip en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimize gönderilecek." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda Mısır'ın İsmailliye, Ebusümbül ve Gona bölgelerindeki üç entegre tesiste 4 bin, Lübnan'da ise 1250 olmak üzere 5 bin 250 büyükbaş hayvanın 36 bin 750 bağışçı adına kesileceğini dile getiren Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban vekaleti veren bağışçıların emanetini en kısa zamanda Filistinlilere ulaştırmak adına büyük bir gayret içinde olduklarını söyledi.

Bilgin, bağışçılara ve organizasyonda görev alan TDV gönüllülerine teşekkür etti.

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