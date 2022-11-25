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Dünya

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Orta Koridoru geliştirmek için yol haritası imzaladı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan dışişleri ve ulaştırma bakanları arasında Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı (Orta Koridor) geliştirmek için 2022-2027 dönemi yol haritası imzalandı.

Meiramgul Kussainova   | 25.11.2022
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Orta Koridoru geliştirmek için yol haritası imzaladı Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Aktau

Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Dışişleri ile Ulaştırma Bakanları'nın 2'nci Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan’dan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kayırbek Uskenbayev, Azerbaycan’dan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Raşad Nabiyev, Gürcistan’dan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitaşvili, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Hvtisiaşvili katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, burada yaptığı konuşmada, bugünkü toplantının yalnızca Hazar Denizi üzerinden geçen Doğu-Batı yönündeki uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesi bakımından değil, Hazar ve Karadeniz bölgesinde işbirliğini güçlendirmek için pratik adımların atılması için de önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl Kazakistan’ın Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ile ilişkilerinde hareketli bir yıl olduğuna dikkati çeken Tileuberdi, böylece söz konusu ülkelerle siyasi diyalog, ticari ve ekonomi, kültür ve beşeri alanlarda yoğun işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Tileuberdi, mevcut jeopolitik gerçeklik kapsamında bu işbirliğine uluslararası ulaşım koridorları alanının da eklendiğini ve haziranda Bakü’de yapılan üçlü toplantıda, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahında (Orta Koridor) gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesine yönelik ortak projelerin uygulanmasının önemli olduğunun altının çizildiğini hatırlattı.

Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı geliştirmede yol haritasının imzalanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tileuberdi, bu belge ile yalnızca koordinasyon çalışması değil net projelerin uygulanmasının da amaçlandığını kaydetti.

Toplantıda, Gürcistan’ı aralarında görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Tileuberdi, “Büyük ulaşım projelerinin çoğu Gürcistan topraklarından geçiyor ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ile Bakü-Supsa petrol boru hatlarının yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda iyimseriz.” dedi.

Kazak Bakan, gelecek yıldan itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı başlatmayı planladıklarını belirterek “Ortak pragmatik çıkarlarımızı karşıladığı için bu konuda desteğinize güveniyoruz.” ifadesini kullandı.

Orta Koridor'un kapasitesi yılda 10 milyon tona çıkacak

Trans Hazar Koridoru Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın (Orta Koridor) geliştirilmesi için tarafların adımlarının değerlendirildiği toplantıda, 2022-2027 dönemi güzergahı geliştirme yol haritası imzalandı.

Böylece Orta Koridor'un kapasitesinin 2025'e kadar yılda 10 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

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