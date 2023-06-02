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Dünya

Türk mutfağı İsviçre'de tanıtıldı

İsviçre'de, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Türk mutfağı İsviçre'de tanıtıldı

Cenevre

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak ilan edilen 21-27 Mayıs Uluslararası Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cenevre'de etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği ve Cenevre Başkonsolosluğu ortaklığıyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, KKTC Temsilcisi Gizem Alpman Celen, Türkiye'nin kurumları ile yabancı misyonlardan temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

Başkonsolos Özkan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin geçen yıl başladığını hatırlatan Özkan, Türk mutfağının zenginliğine dikkati çekti. Özkan, etkinlik kapsamında Türkiye'nin tüm bölgelerinden yemeklerin tanıtıldığını da söyledi.

Konuşmanın ardından Şef Can Kayahan'ın hazırladığı Türk mutfağının farklı lezzetleri davetlilere ikram edildi.

İsviçre'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğu tarafından da gerçekleştirilmişti.

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