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Dünya

Türk Kızılay, Somali'deki sel felaketinden etkilenenlere 2 bin gıda paketi ulaştırdı

Türk Kızılay, selden etkilenenler için Somali Afet Yönetim Ajansına (SODMA) 2 bin gıda paketi teslim etti.

Gökhan Kavak, Hodan Mohamed Abdullahi  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Türk Kızılay, Somali'deki sel felaketinden etkilenenlere 2 bin gıda paketi ulaştırdı

Mogadişu

SODMA Başkan Yardımcısı Ahmed Abdi Adan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, selden etkilenen insanlara yardım çalışmalarına katılan Türk Kızılay'dan 2 bin gıda paketi içeren bir yardım sevkiyatı aldıklarını anlattı.

Türk Kızılay'a ve tüm Türkiye'ye teşekkür eden Adan, yardımları ihtiyaç sahiplerini ulaştıracaklarını söyledi.

Adan "Farklı gıda kategorilerinden oluşan bu yardımın, sel ve nehir taşkınlarından etkilenen Somali halkına ulaştırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkan Vekili Taner Kurt ise Somali'de yardım çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Somali'de yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak iyiliği tüm dünyaya yaymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Somali'de aşırı yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 101'e yükselmişti. Hükümet, afet nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

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