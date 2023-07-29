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Dünya

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin sendika federasyonlarınca "Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı" kuruldu.

Ruslan Rehimov  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu

Bakü

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, TDT üyesi ülkelerin sendika federasyonları toplantısı yapıldı.

Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbalıyev'in ev sahipliğindeki etkinliğe, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Satıbaldı Dauletalin, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Omor Arstanbekov ve Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Bahtiyar Mehmetaliyev katıldı.

Mehbalıyev, burada yaptığı konuşmada, TDT üyesi ülkelerin sendika federasyonlarının Şuşa'da bir araya gelmesinin sembolik önem taşıdığını belirtti, Şuşa'nın aynı zamanda 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu söyledi.

Kardeş ülkelerin tüm kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Mehbalıyev, TDT üyesi ülkelerin sendika federasyonlarının da güç birliği yapması gerektiğini belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay da kardeş ülkelerin dayanışma içinde olmasının ve krize karşı ortak tutum sergilemesinin önemli olduğunu söyledi.

Atalay, "Aynı soydan, dilden, dinden, ortak kültürden olmamız birlikteliğimizin temelini oluşturuyor. Sendikalar düzeyinde de ilişkilerimizi geliştirmek ve işçi haklarının korunması yönündeki çabalarımızı birleştirmek başlıca görevimizdir." dedi.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı yetkililer de konuşmalarında TDT üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve sendikalar olarak bu sürece yapılacak katkılar hususuna değindi.

Toplantı sonunda "Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı"nın kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

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