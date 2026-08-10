Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Gannuşi açlık grevine başladı

Savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin 29 Temmuz'da hastaneye sevk edildiği ve o tarihten bu yana avukatları ile ailesinin kendisini ziyaret etmesine ya da sağlık durumuna ilişkin bilgi almasına izin verilmeden "tam tecrit" altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, bilgi akışının tamamen kesildiği bu süreçte Gannuşi'nin 6 Ağustos Perşembe gününden bu yana açlık ve ilaç grevinde olduğunun öğrenildiği ifade edildi.

Grev kararının, Gannuşi'nin tecrit edilmesi ve "en temel haklarından mahrum bırakılmasına karşı son çare" olarak alındığı kaydedildi.

Savunma heyetinin açıklamasında, 85 yaşındaki Gannuşi’nin "hassas bir sağlık durumuna" sahip olduğu belirtilerek, maruz kaldığı uygulamaların "insanlık dışı muamele" teşkil ettiği ve temel haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca söz konusu uygulamalar ve doğurabileceği sağlık riskleri nedeniyle Tunus makamları sorumlu tutularak, avukatları ve ailesinin Gannuşi'yi ziyaretine izin verilmesi talep edildi.

Tunus makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanmış, ilerleyen süreçte farklı davalarda hakkında çeşitli hapis cezaları verilmişti. Gannuşi ise suçlamaların siyasi olduğunu belirterek reddediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said daha önce yaptığı açıklamalarda, yargının bağımsız olduğunu ve muhaliflere yönelik siyasi yargılama iddialarını reddetmişti.

Said, 25 Temmuz 2021'de parlamentoyu feshetmek, Yüksek Yargı Konseyini dağıtmak ve kararnameyle yönetmek gibi adımlar içeren olağanüstü tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu süreçte yeni anayasa referandumu ve erken parlamento seçimleri de gerçekleştirilmişti.

Tunus'taki bazı siyasi aktörler, söz konusu adımları "bireysel yönetimin tesisi" olarak değerlendirirken, diğer kesimler ise "2011 devriminin düzeltilmesi" olarak nitelendiriyor.