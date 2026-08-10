İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları gece yarısından itibaren aralıklarla Nebatiye vilayetinde Ali Tahir Tepesi, Debşe Tepesi çevresi ve Keferruman bölgesini hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Merceyun ilçesine bağlı Beni Hayyan beldesine topçu saldırısı düzenledi.

İsrail askerleri, güneyde işgal altında tuttuğu Hiyam beldesindeki bazı evleri de ateşe verdi.

Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Huşeyn bölgesine doğru ilerleyen İsrail ordusu, topçu atışlarıyla bir evi hedef aldı. Bölgede makineli tüfeklerle ateş açılması sonucu yangın çıktı.

Öte yandan İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde yer alan Kefertebnit ile Ernun beldeleri arasındaki bölgede büyük bir patlatma gerçekleştirdi.

Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesinde evlerinden edilenler, İsrail saldırılarını protesto etti

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinden yerinden edilenler, saldırıları protesto etmek ve evlerine dönme talebiyle gösteri düzenledi.

Geçen hafta Mansuri beldesinden ayrılmak zorunda kalan aileler, beldenin dışında Lübnan ordusunun kurduğu kontrol noktasında bir araya geldi.

Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ordusunun beldelerine yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.

Eylemcilerden Fatma Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beldemize geri dönme hakkımızı talep etmek için buraya geldik." dedi.

Ateşkesin ardından belde halkının, İsrail saldırılarının yol açtığı ağır koşullara rağmen evlerine dönerek yaşamaya başladığını aktaran Mansur, ülkenin güneyindeki tüm beldelerin İsrail işgalinden kurtarılmasını istedi.

Mansuri Belediyesi Meclis Üyesi Ahmed Safiddin de belde halkıyla dayanışma amacıyla barışçıl bir gösteri düzenlediklerini belirtti.

İsrail ordusunun belde halkını evlerinden ettiğini vurgulayan Safiddin, "Birkaç gün önce yapılan tahliye uyarısının ardından artık Mansuri'ye giremez hale geldik." ifadesini kullandı.

İsrail'in beldeye yönelik saldırılarına tepki gösteren Safiddin, "Buradan ilgili makamlara çağrıda bulunuyoruz. Normal hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Mansuri'de, Beyt es-Seyyad'da ve Mansuri Meşaa'da insanlar yeniden topraklarında, onurlu bir şekilde yaşayabilmeli. Bu bizim en temel hakkımızdır." diye konuştu.

İsrail ordusunun geçen hafta Mansuri ve çevresine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından bölgedeki çok sayıda aile evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.