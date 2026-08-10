Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Filistinli kız çocuğu, iki gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandı.

13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze'de birçok noktayı vurdu

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışları ve silahlı saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un güneyindeki Tine Caddesi çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, İsrail tanklarından da kentin güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde yoğun şekilde ateş açıldığını aktardı.

İsrail hücumbotlarının ise Gazze kentinin kıyılarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Gazze'de can almaya devam ediyor.

Son 24 saatte 6 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6 yaralı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 145 kişinin yaralandığı, 1258 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386, yaralı sayısının ise 174 bin 256 olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin imkan yetersizliği nedeniyle bunlara ulaşamadığı kaydedildi.