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Dünya

'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 20.07.2022
'TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasına yalanlama

Ankara

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti.

Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, "Dohuk'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.



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