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Dünya

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin'in "kalıcı barış" istediğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta "kalıcı barış" istediğini söyledi.

Emirhan Demir  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Putin'in "kalıcı barış" istediğini savundu

Ankara

Witkoff, Fox News kanalına verdiği demeçte, Putin ile 12 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin yaklaşık 5 saat sürdüğünü ve "zorlu" geçtiğini söyleyen Witkoff, "Putin'in talebi, kalıcı barışın sağlanması yönünde." ifadesini kullandı.

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Witkoff, olası bir barış anlaşmasının yalnızca ilhak edilen beş bölgede ateşkes sağlanmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini ve ABD ile Rusya arasındaki ticaretin artırılmasını da içereceğini kaydetti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

İran-ABD görüşmeleri

Witkoff, İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere de değindi.

Özel Temsilci Witkoff, görüşmelerin, İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasını istemek yerine, uranyum seviyelerinin düşürülmesiyle ilgili olacağını belirtti.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67 ile sınırlandırması gerektiğini dile getiren Witkoff, bu sorunun diplomatik yollarla çözülmeye çalışılacağını ifade etti.

Witkoff, buna uyulmaması durumunda, "hiç kimse için iyi olmayacak alternatifler aramak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.

Trump, 30 Mart’ta, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettiği İran’ı, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa ”daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunmuştu.

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmış, taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.

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