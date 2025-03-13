Trump'ın, hukuk firması Perkins Coie'yi hedef alan kararnamesinin bazı kısımları askıya alındı
ABD'de federal yargıç Beryl Howell, Başkan Donald Trump'ın, hukuk firması Perkins Coie'yi hedef alan kararnamesinin bazı bölümlerini geçici olarak dondurma kararı aldı.
Ankara
The Hill'in haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Howell, Trump'ın, şirketin güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan kararnamesinde Perkins Coie çalışanlarının federal binalara girmesini yasaklayan ve hükümet birimlerinin hukuk bürosuyla iş yapıp yapmadığını açıklamasını zorunlu kılan bölümleri askıya aldı.
Trump'ın firmayı hedef alan bir kararname yayımlamasını "misilleme" olarak değerlendiren Howell, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought ve ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den kararnamede dondurduğu kısımların kurumlar tarafından dikkate alınmasını sağlama konusunda rehberlik etmelerini istedi.
Hukuk firmasının talebi üzerine, kararnamenin altı bölümünden üçünü ele alan Howell, şirket çalışanlarının güvenlik izinlerinin kaldırmasına ilişkin bir karar belirtmedi.
Perkins Coie süreci
Trump, 6 Mart'ta hukuk firması Perkins Coie'nin güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan bir kararname imzalamıştı.
Kararnamede, hükümet yetkililerine, Perkins Coie çalışanlarının aktif güvenlik izinlerinin "ulusal çıkarlara uyup uymadığı" incelenene kadar, izinleri askıya almak için uygun adımları atma talimatı verilmişti.
Firma çalışanlarının federal hükümet tesislerine erişimini kesmeyi amaçlayan kararnamede, federal hükümetin, hukuk bürosuyla yaptığı tüm sözleşmelerin de gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmişti.