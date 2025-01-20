Trump, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu
Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.
Washington
Geleneksel kilise ayini sonrası Beyaz Saray'da geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile buluşan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kongre binasında açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti.
ABD Başkanı Trump, 4 yıllık aranın ardından yemin ederek görevine resmen başladı.
İkinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapan Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, “Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı.” dedi.
Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." dedi.
Trump, "Panama kanalını geri alacağız." diye konuştu.
Trump, yemin töreni gününe St. John's Kilisesi'ndeki ayinle başladı
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.
Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne gelen Trump, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.
Biden ile eşi Jill Biden, Trump ile eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı.
Yemin töreni günü mevcut başkan ile görevi devredeceği başkanı Beyaz Saray'da son kez bir araya getiren geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile Trump, basına kapalı etkinlikte sohbet etti.
Yaklaşık yarım saat süren seremoninin ardından aynı araçla Beyaz Saray'dan ayrılan Trump ile Biden beraber Kongre binasına geçti.
Trump, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu
ABD Başkanı Trump, 4 yıllık aranın ardından Kongre'de düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.
ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayarak seçimleri kazanan Trump, bugün Beyaz Saray'a yeniden döndü.
ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği ve dua ile başlayan törende yemin eden Trump, ülkenin 47. Başkanı olarak tarihe geçti.
Trump'ın, eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti.
Trump, "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." ifadeleriyle yemin etti.
Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binası içinde gerçekleşen yemin törenine Joe Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.
JD Vance de yemin ederek başkan yardımcısı oldu
Öte yandan Trump'ın yemin etmesinden hemen önce kürsüye gelen JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.
Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yaptı
Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yaptı.
Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtti.
Trump, göçmenlerin mahkeme davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetti.
Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump ayrıca, ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetti.
Konuşması sık sık partililerin alkışları ile kesilen Trump "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Trump, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." dedi.
ABD Başkanı Trump, "Panama kanalını geri alacağız." diye konuştu.
Trump'ın bugünkü programı
Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.
Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.
Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.
Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.
Güvenlik önlemleri artırıldı
Temmuz ayında suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde güvenlik kuvvetlerinin ilave önlemler aldığı belirtildi.
Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.
Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak.
Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanacak.
Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.