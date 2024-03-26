Dolar
32.18
Euro
35.05
Altın
2,178.60
ETH/USDT
3,578.00
BTC/USDT
69,872.00
BIST 100
8,807.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısı bağlayıcı değil ancak uygulanmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısının "bağlayıcı olmadığını ancak uygulanması gerektiğini" belirtti.

Hakan Çopur  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
ABD: BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısı bağlayıcı değil ancak uygulanmalı

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durum ve BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Miller, ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımları öngören tasarıyı, ABD yönetimi olarak bunları destekledikleri için veto etmediklerini belirtti.

"Tasarı İsrail'e yeni yükümlülükler getirmiyor" iddiası

Tasarının İsrail'e herhangi ilave yükümlülük getirmediğini savunan Miller, diğer BMGK tasarıları yükümlülük ve yaptırım öngörürken bunun neden farklı olduğu sorusuna ise "ilgili hukuk tekniğine" atıf yaparak karşılık verdi.

Miller, "Örneğin bazı BM tasarıları ilgili taraflara zorunlu yaptırımlar ve gerçek yükümlülükler getiriyor. Ancak bu tasarının bağlayıcılık ve yükümlülükler konusunda ilgili hükümleri taşımadığına inanıyoruz." dedi.

BMGK tasarısının halen önemli ve değerli olduğunu ifade eden Miller, "Tasarının bir ağırlığı var. BMGK tasarılarında hep olduğu gibi buna saygı duyulması ve uygulanması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Netanyahu'yu yalanladı

Öte yandan Miller, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan "Hamas, BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısının ardından rehine anlaşması müzakerelerinden çekildi." açıklamasını yalanladı.

Miller, "BMGK tasarısından dolayı Hamas'ın en son rehine anlaşması önerisini reddettiği ve görüşmelerden çekildiği şeklindeki açıklama hiçbir açıdan doğru değil ve rehineler ile ailelerine karşı da haksızlık." ifadesini kullandı.

"Refah'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyonun sadece Filistinli sivillere zarar verip insani yardım akışını sekteye uğratmayacağını, aynı zamanda İsrail'in kendi ulusal güvenliğine zarar vereceğini ve İsrail'i dünyada daha fazla izole edeceğini düşünüyoruz." diyen Miller, Refah'ta 1,5 milyon civarında sivilin bulunduğunu ve bölgeye "daha iyi planlanmış bir operasyon" yapılabileceğini söyledi.

Miller, BMGK'deki Gazze tasarısı sonrası Washington'a gelmekten vazgeçen İsrail heyetinin ilerleyen günlerde ABD'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, "Şu an takvimimizde öyle bir planlama gözükmüyor." diye yanıt verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama
Kars'ta kar nedeniyle 58 köy yolu kapandı, mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
'Yaşlılara şefkat ve merhamet elinin uzatılması hayati önem arz ediyor'

Benzer haberler

Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama

Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama

ABD: BMGK'de kabul edilen Gazze tasarısı bağlayıcı değil ancak uygulanmalı

Ürdün: Filistinlileri topraklarından tehcir edecek her türlü planı reddediyoruz

İsrail, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti

İsrail, Hamas liderlerinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti
İtalya'da öğrencilerden, üniversitelerine İsrail'le anlaşmaları durdurması çağrısı

İtalya'da öğrencilerden, üniversitelerine İsrail'le anlaşmaları durdurması çağrısı
Biden, Baltimore'daki köprünün gemi çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" olarak niteledi

Biden, Baltimore'daki köprünün gemi çarpması sonucu yıkılmasını "kaza" olarak niteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet