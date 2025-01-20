Dolar
35.56
Euro
36.94
Altın
2,710.01
ETH/USDT
3,311.40
BTC/USDT
103,854.00
BIST 100
10,029.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, kongre binasında konuşuyor
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı, hükümetin kurulmasının ülkenin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi olacağını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni hükümetin kurulma sürecinin hızlandırılması gerektiğini işaret ederek, bunun "Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi" olacağını söyledi.

Muhammed Emin Canik  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı, hükümetin kurulmasının ülkenin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi olacağını söyledi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ülkedeki Hristiyan toplumun temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede Avn, Lübnan'da halkın isteklerini karşılayacak ve başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ülkeyi kalkındıracak yeni bir hükümetin kurulmasının önemine dikkati çekti.

"Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz"

Avn, "Lübnan'ın yeniden inşası için el ele vermeliyiz eğer herkesin niyeti iyiyse bu, zor bir iş değil." dedi.

Herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Avn, sorumluluk almak istemeyenin engel de olmaması gerektiğini ifade etti.

Avn, Lübnan'ı kalkınması için herkesin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaparak, yeni hükümetin kurulması gerekliliğini yineledi.

"Önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bize yardım etmeyi isteyen birçok ülke var. Bugün önümüzde pek çok fırsat var ve bunları iyi değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki dini ve toplumsal çeşitliliğe işaret eden Avn, halkın yararına olacak şekilde ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avn, yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini ve bunun "Lübnan'ın doğru yolda ilerlediğinin göstergesi" olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, dar kalıplar, kişisel, partizan ve mezhepsel menfaatlerin dışına çıkmadıkça başarının mümkün olmadığını ifade etti.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren Cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından ,9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, 13 Ocak'ta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Türkiye'nin çok cömert bir ülke olduğunu söyledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Guterres, Gazze'de ateşkesin kalıcı olması, suçluların hesap vermesi ve yeniden inşa için çağrı yaptı

Guterres, Gazze'de ateşkesin kalıcı olması, suçluların hesap vermesi ve yeniden inşa için çağrı yaptı

Lübnan Cumhurbaşkanı, hükümetin kurulmasının ülkenin doğru yolda ilerlediğinin göstergesi olacağını söyledi

Gazze'deki ateşkes Lübnan'da coşkuyla kutlandı

İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 51. gününde 11 kez ihlal etti

İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 51. gününde 11 kez ihlal etti
BM yetkilisi, İsrail'in saldırılarının Lübnanlı sivillere verdiği zarara ilişkin rapor hazırlayabileceklerini söyledi

BM yetkilisi, İsrail'in saldırılarının Lübnanlı sivillere verdiği zarara ilişkin rapor hazırlayabileceklerini söyledi
İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 49. gününde 16 kez ihlal etti

İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 49. gününde 16 kez ihlal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet