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Dünya

Trump, Twitter CEO'su Dorsey ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık eleştirilerde bulunduğu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Hakan Çopur   | 24.04.2019
Trump, Twitter CEO'su Dorsey ile görüştü

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık eleştirilerde bulunduğu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Dorsey ile görüşmesini Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi ile duyurdu.

ABD Başkanı paylaşımında, "Genel anlamda kendi platformları ve sosyal medya dünyası ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Açık bir diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasına açıklama yapan Twitter'ın sözcüsü, görüşmenin Trump'ın daveti üzerine gerçekleştiğini, ağırlıklı olarak 2020 başkanlık seçimlerine giden yolda Twitter'ın konumunun ve uyuşturucu kullanımına karşı sosyal medyanın rolünün konuşulduğunu belirtti.

Dorsey ile buluşmasından saatler önce Trump'ın "(Twitter) Bana bir Cumhuriyetçi olarak pek de iyi davranmıyor. Çok ayrımcılık yapıyorlar, insanlar zor üye oluyor, birçok kişiyi de listeden (takip listesinden) çıkarıyorlar." şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda tartışılmıştı.

Twitter'ın kendisine sansür uyguladığını iddia eden Trump, aksi durumda şimdikinden çok daha fazla takipçisi olacağını ileri sürmüştü.

Daha önce de birkaç kez Twitter'ı "kendi hesabındaki kullanıcıları azaltmakla suçlayan" Trump, Facebook ile birlikte Twitter'ın Cumhuriyetçilerin görüşlerine yeterince yer vermediğini savunuyor.

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