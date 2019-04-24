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Dünya

Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına alındı

Meksika'da Orta Amerika'dan gelen yüzlerce göçmen gözaltına alındı.

Emel Öz Gözellik   | 24.04.2019
Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına alındı

Ankara

Meksika'da Orta Amerika'dan gelen yüzlerce göçmen gözaltına alındı.

Göçmenlik dairesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, Chiapas eyaletinde Orta Amerika ülkelerinden gelen yaklaşık 400 göçmenin gözaltına alındığını kaydetti.

Chiapas'tan ABD sınırına ulaşmayı hedefleyen yaklaşık 3 bin kişilik konvoya yönelik Pijijiapan kentinde polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 400 göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu kişilerin göçmenlik merkezine götürüldüğü sanılıyor.

Göçmen Enstitüsü, 5 bin 336 göçmenin Chiapas’ta barınaklarda kaldığını ve bunlardan 1500’ünün sınır dışı edilmeyi beklediğini açıklamıştı.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.


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