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Dünya

Trump, kıymetli madenler anlaşması için Zelenskiy ile cuma günü görüşmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile cuma günü görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Hakan Çopur  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Trump, kıymetli madenler anlaşması için Zelenskiy ile cuma günü görüşmeye hazır

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde bazı başkanlık kararnamelerine imza attıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine, "(Zelenskiy'nin) Evet cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz. Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele." dedi.

Trump, Ukrayna'da barışı koruma gücünün nasıl olacağına ilişkin Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşeceklerini kaydederek, "Barışı korumaya ihtiyacımız olacak. Herkesi tatmin edecek bir şey yapılacaktır. Amerikan askerlerinin dahil olduğu herhangi bir durum, aslında herkesin kabul edebileceği bir barışı koruma görevi. Nihayetinde, üzerinde anlaşabileceğimiz bir durum olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın gelecekte de korunması konusunda ABD'nin mi yoksa Avrupa'nın mı rol üstleneceği hususunda da yorum yapan Trump, "Bence bundan büyük ölçüde Avrupa ülkeleri sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan da kıymetli madenler almak isteriz

Öte yandan Trump, Ukrayna ile yapacakları kıymetli madenler anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.

Rusya'nın çok ciddi miktarda kıymetli madene sahip olduğunu aktaran Trump, "Rus topraklarındaki madenleri de satın almak isteriz. Eğer yapabilirsek, onlarda da çok iyi nadir toprak elementleri var. İkisinde de var. Bu Rusya için de harika olur çünkü orada anlaşmalar yapabiliriz. Kullanılmayan çok değerli arazileri var." dedi.

Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini kaydetti.

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