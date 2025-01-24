Dolar
35.68
Euro
37.20
Altın
2,754.18
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
104,005.00
BIST 100
10,112.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasını öngören kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Hakan Çopur  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasını öngören kararnameyi imzaladı

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak adım attı.

Trump, seçim döneminde verdiği sözü tutarak JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, "Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu" oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesiyle ilgili birer kararnameye imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı
Adalet Bakanı Tunç: Bilirkişiler facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklar
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme

Benzer haberler

Trump, Zelenskiy'nin savaşı sonlandıracak bir anlaşmayı müzakereye hazır olduğunu söyledi

Trump, Zelenskiy'nin savaşı sonlandıracak bir anlaşmayı müzakereye hazır olduğunu söyledi

Trump, Kennedy suikastı dosyalarının açıklanmasını öngören kararnameyi imzaladı

İsrail'in öldürdüğü Eygi'nin eşine göre adalet arayışında çözüm İsrail'in sorumlu tutulması

ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi

ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor
Trump, eski Dışişleri Bakanı Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırıyor

Trump, eski Dışişleri Bakanı Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet