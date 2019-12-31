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Dünya

Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşmesinde Irak'taki ABD personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğini belirtti.

Hakan Çopur   | 31.12.2019
Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü

Washington

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki Amerikan personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Abdülmehdi'nin Irak'taki son durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

                    

Açıklamada, "İki lider bölgesel güvenlik konularını ele aldılar ve Başkan Trump Irak'taki ABD personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğinin altını çizdi." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Abdülmehdi ile görüşerek İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı ülkedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtmişti.

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 Amerikan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, Hizbullah Tugaylarına ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını duyurmuştu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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