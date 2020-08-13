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Dünya

ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı

ABD Yönetimi, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini "Çin'in yabancı misyonu" olarak tanımladı.

Dildar Baykan   | 13.08.2020
ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı

Washington DC

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in 40 yıldan uzun zamandır ABD toplumuna özgür ve açık erişimi olduğunu ancak aynı erişimi kendi ülkesine gelen yabancılara vermediğini vurguladı. 

Çin'in, ABD'nin açıklığını, bu ülkede propaganda ve etki operasyonları için kullandığını vurgulayan Pompeo, "Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini Çin'in yabancı misyonu olarak tanımlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezinin, ülkedeki üniversiteler ve okullarda Çin propagandası yaptığını belirten Pompeo, "Konfüçyüs Enstitüleri, Çin tarafından fonlanmaktadır ve Çin Komünist Partisinin küresel etki ve propaganda aracıdır." ifadesini kullandı.

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