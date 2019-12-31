Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,517.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husi mahkemesi Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti

Yemen'de Husilerin kontrolündeki mahkeme, Cumhurbaşkanı Hadi, Başbakan Abdulmelik ve eski Dışişleri Bakanı Yemani'yi "vatana ihanet" suçlamasıyla idama mahkum etti.

Safiye Karabacak   | 31.12.2019
Husi mahkemesi Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti

Yemen

Yemen'de Husilerin kontrolündeki mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve eski Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'yi "vatana ihanet" suçlamasıyla idama mahkum etti.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Asliye Ceza Mahkemesi, "İsrail'e casusluk" suçlaması yönelttiği Cumhurbaşkanı Hadi, Başbakan Abdulmelik ve eski Dışişleri Bakanı Yemani'nin ülke içinde ve dışındaki mal varlıklarına da el konulmasına karar verdi.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Hükümeti'nin eski Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin, şubat ayında Polonya’da düzenlenen Varşova Zirvesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla yan yana durduğu anlar kameralara yansımıştı. Yemani'nin, zirvede yanında oturan ve mikrofonu bozulan Netanyahu'ya kendi mikrofonunu uzattığı görülmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor

Benzer haberler

Husi mahkemesi Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti

Husi mahkemesi Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti

Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenini hedef aldı

Yemen'den 'işgalci güçlere' ülkeyi terk etme çağrısı

Riyad Anlaşması'na rağmen Yemen'deki durumda değişiklik yok

Riyad Anlaşması'na rağmen Yemen'deki durumda değişiklik yok

Yemen'de taraflar arasında imzalanan Stockholm Anlaşması kağıt üstünde kaldı

Yemen'de taraflar arasında imzalanan Stockholm Anlaşması kağıt üstünde kaldı
Yemen'de saldırılar nedeniyle 12 insani yardım örgütü faaliyetlerini askıya aldı

Yemen'de saldırılar nedeniyle 12 insani yardım örgütü faaliyetlerini askıya aldı