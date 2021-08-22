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Dünya

Biden yönetimi, Afganların tahliyesi için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden yardım istemeyi değerlendiriyor

ABD'de Joe Biden yönetiminin, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilenlerin bölgedeki üslerden naklinin hızlandırılması için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden yardım istemeyi değerlendirdiği bildirildi.

Betül Yürük   | 22.08.2021
Biden yönetimi, Afganların tahliyesi için ABD'li özel hava yolu şirketlerinden yardım istemeyi değerlendiriyor

New York

Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin, 2. Dünya Savaşı sonrası 1952'de oluşturulan ve özel hava yolu şirketlerinden acil durumlarda ABD Savunma Bakanlığının hava ikmal gereksinimlerini desteklemesini talep eden Sivil Rezerv Hava Filosu'nu devreye sokmayı gözden geçirdiğini yazdı.

Habere göre, Beyaz Saray, Kabil'den tahliye edilenlerin bölgelerdeki üslerden ABD'ye nakli için ticari 5 hava yolu şirketinden 20 uçak temin etmeyi değerlendiriyor. Ticari uçaklar Kabil'e uçmayacak ama tahliye edilerek Katar, Bahreyn ve Almanya'daki ABD üslerine getirilen Afganları ABD'ye taşıyacak.

ABD Savunma Bakanlığına göre, Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı 17 bin kişi tahliye edildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı olarak hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.





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