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Dünya

Trump, Grönland'ın kontrolüne sahip olmanın "mutlak bir zorunluluk" olduğunu düşünüyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu.

Zeynep Katre Oran  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Trump, Grönland'ın kontrolüne sahip olmanın "mutlak bir zorunluluk" olduğunu düşünüyor

Ankara

Trump, Truth Social hesabından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi olarak PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi seçtiğini duyurduğu paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarladı.

Seçilmiş başkan Trump, paylaşımında, "Ulusal güvenlik ve dünya genelinde özgürlük için ABD, Grönland'ın mülkiyeti ve kontrolünün mutlak bir zorunluluk olduğunu düşünüyor." ifadesine yer verdi.

Grönland, 1979'da Danimarka'dan özerkliğini elde etmesine rağmen dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala bu ülkeye bağlı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Bu tekliften 73 yıl sonra dönemin başkanı Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmiş, konu Danimarka ile ABD arasında kısa süreli diplomatik krize neden olmuştu. Diplomatik gerilim nedeniyle Trump, Danimarka'ya yapacağı resmi geziyi iptal etmişti.

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