Dolar
38.60
Euro
43.78
Altın
3,281.02
ETH/USDT
1,827.30
BTC/USDT
94,602.00
BIST 100
9,099.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Grönland'ı kontrol altına alma konusunda askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "sahip olmak istediği" Grönland'a karşı askeri güç kullanma ihtimalini reddetmedi.

Dilara Karataş  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Trump, Grönland'ı kontrol altına alma konusunda askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyor

Ankara

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Trump, Grönland'a ilişkin açıklamalarını yineledi.

Trump, Grönland kıyılarında Rus ve Çin gemilerinin olduğunu belirterek, buranın korunması için Grönland'a "çok ihtiyaçları" olduğunu söyledi.

Grönland'ın kontrolünü sağlamak için askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin de Trump, "Yapacağımı söylemiyorum ama hiçbir şeyi de dışlamıyorum." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, Grönland'ın düşük nüfusa sahip olduğunu belirterek ülke halkını "seveceklerini ve bakacaklarını" savundu.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında yeni dava
Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanları su papatyalarıyla mayısta ziyaretçilerini bekliyor
Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım
İBB'nin Hamidiye Su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı
İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Malezya, ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerini "güçlü ekonomik temelleri" sayesinde aşacaklarını bildirdi

Malezya, ABD'nin gümrük tarifelerinin etkilerini "güçlü ekonomik temelleri" sayesinde aşacaklarını bildirdi

Trump, Grönland'ı kontrol altına alma konusunda askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyor

Trump'ın eleştiri oklarının hedefindeki Fed, verilerle yön arıyor

Yeni Alman hükümetinin ABD, Rusya ve İsrail politikaları nasıl olacak?

Yeni Alman hükümetinin ABD, Rusya ve İsrail politikaları nasıl olacak?
ABD'li mezunların devlete 1,6 trilyon dolar öğrenci kredisi borcu var

ABD'li mezunların devlete 1,6 trilyon dolar öğrenci kredisi borcu var
Trump: Müdahil olmasaydım şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı

Trump: Müdahil olmasaydım şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet